- Umsetzung des FY 2019-Projekts des japanischen Ministeriums für Inneres und Kommunikation "Forschung zum Smart City-Modell zur Lösung sozialer Probleme in Malaysia" in Cyberjaya, Malaysia -

Im Rahmen des FY 2019-Projekts "Forschung zum Smart City-Modell zur Lösung sozialer Probleme in Malaysia" des japanischen Ministeriums für Inneres und Kommunikation, basierend auf den Smart City-Initiativen, die mit der Stadt Las Vegas, USA, der NTT Group (Nippon Telegraph and Telephone Corporation (im Folgenden NTT), NTT Communications Corporation, NTT Ltd, InfoCom Research, Inc., NTT DATA Corporation, NTT COMWARE Corporation) begonnen wurde, wird ab Februar 2020 in Zusammenarbeit mit lokalen Interessenvertretern eine der ersten Smart City Machbarkeitsstudien (Smart City Proof of Concept, PoC) in der Region Cyberjaya in Malaysia durchgeführt. Im Rahmen dieser PoC will die NTT Group ein nachhaltiges Geschäftsmodell etablieren und gleichzeitig die Möglichkeit prüfen, soziale Probleme in Asien zu lösen, indem sie die Technologien und das Know-how nutzt, die im Bereich der Smart Cities in den Vereinigten Staaten erworben wurden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200129005819/de/

(Graphic: Business Wire)

1. Hintergrund

In den Ländern Asiens, die weiterhin ein stabiles Wirtschaftswachstum verzeichnen, sind verschiedene soziale Probleme im Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum wie Verkehrsstaus und Umweltprobleme deutlich geworden, und die Erwartungen an IKT-basierte Lösungen für diese Probleme wachsen. Unter den Ländern Asiens bildet Malaysia, ein Land, das durch die von Premierminister Mahathir bin Mohamad 1981 befürwortete (Blick nach Osten) Politik freundschaftliche und für beide Seiten vorteilhafte bilaterale Beziehungen zu Japan aufgebaut hat, keine Ausnahme. Es gibt hohe Erwartungen daran, dass japanische Unternehmen Technologien und Know-how, die weltweit entwickelt wurden, einsetzen werden, um zur Lösung sozialer Probleme und zur wirtschaftlichen Entwicklung Malaysias beizutragen.

Cyberjaya ist eine Nachbarstadt von Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias, und hat viele IKT-Unternehmen als Zentrum des Multimedia-Superkorridors (MSC) angezogen, der unter der Amtszeit des 4. Premierministers Mahathir bin Mohamad (1990 1995) eingeführt wurde. Zudem hat das 5G-Netz, das mit dem landesweit ersten OpenLab in den Testbetrieb genommen wurde, Cyberjaya als Pionier-Testgebiet für das Smart City-Konzept in Malaysia positioniert.

Seit der Gründung einer Konzerngesellschaft (NTT MSC Sdn Bhd) im Jahr 1997 ist die NTT Group im Bereich Investitionen und Geschäftsentwicklung aktiv, um zur technologischen Entwicklung des Landes beizutragen, und hat über viele Jahre hinweg eine starke Beziehung zu lokalen Interessengruppen aufgebaut.Zu dieser Zeit konzentrierte sich die Zusammenarbeit auf die Lösung sozialer Fragen mit Hilfe der IKT.

2. Überblick über die PoC

Mit Feldversuchen, bei denen die Technologie und das Know-how von Smart City-Lösungen genutzt werden, die die NTT Group zusammen mit der Stadt Las Vegas, USA, seit 2018 (*) einsetzt, will die NTT Group die Lebensbedingungen der Bürger und die Nachhaltigkeit der Städte durch Smart Cities mit Hilfe von IKT verbessern, indem sie gemeinsam mit lokalen Interessengruppen die Möglichkeit untersucht, soziale Probleme in Malaysia zu lösen und nachhaltige Geschäftsmodelle aufzubauen.

*(Pressemitteilung) Über die in Las Vegas, USA, verfügbaren Smart City-Lösungen

https://www.ntt.co.jp/news2018/1812/181208a.html

(1) Aspekte der während des Feldversuches erarbeiteten Lösungen

Malaysia ist eine motorisierte Gesellschaft, in der Verkehrsstaus, Verkehrsunfälle und riskantes Fahren an der Tagesordnung sind. Dies ist eines der wachsenden sozialen Probleme, die eine Smart City durch Datenerfassung und Nutzung von Fahrzeuginformationen lösen kann.

Während des Feldversuchs, der auf der seit Februar 2019 in der Stadt Las Vegas bereitgestellten Fahrzeugüberwachungslösung basiert, wird die NTT Group eine ähnliche Lösung anpassen und bereitstellen, um die Bedürfnisse der lokalen Interessenvertreter zu unterstützen. Insbesondere durch die Installation von Kameras an den Kreuzungen mit dem höchsten Verkehrsaufkommen in Cyberjaya und durch die Analyse von Verkehrsaufkommen und Fahrzeuginformationen beabsichtigt die NTT Group, Verkehrsstaus zu verringern, gestohlene Fahrzeuge aufzuspüren und die Gründung von Unternehmen in der Nachbarschaft zu unterstützen.

(2) Punkte, die im Rahmen einer PoC zu überprüfen sind

Basierend auf den Ergebnissen der oben genannten Feldversuche wird Folgendes im Rahmen von Diskussionen mit den Beteiligten überprüft.

1) Herausforderungen und Durchführbarkeit von Smart City-Lösungen, die in der Stadt Las Vegas zum Einsatz kommen, in Bezug auf Systembau und betriebliche Aspekte in Malaysia

2) Möglichkeit der Entwicklung von Geschäftsmodellen unter Verwendung der Technologie (Anwendungsbeispiele: öffentliche Sicherheit, intelligente Infrastruktur, kommerzielle Nutzung)

3) Möglichkeit des Einsatzes in den ASEAN-Ländern (unter Berücksichtigung von Markttrends, Rechtssystemen und den Bedürfnissen der lokalen Beteiligten)

(3) Zeitraum und Ort der PoC

Umsetzungszeitraum: Februar bis März 2020

- Umsetzungsort: Cyberjaya, Malaysia

(4) Rolle jeder Einheit

NTT Group NTT Gesamtaufsicht und Koordination der Konzernunternehmen NTT Communications Überwachung der Forschungsprojekte des Ministeriums für Inneres und Kommunikation, Unterstützung bei der Einrichtung eines Multi-Orchestrators NTT Ltd (NTT MSC) Koordination der Interessenvertreter, Umsetzung der PoC und Vorschlag an die Interessenvertreter InfoCom-Forschung Durchführung von Umfragen, Erstellung von Berichten und Betreuung der Vorschläge an die Interessenvertreter NTT DATA Unterstützung für die Bereitstellung und die Technik von Smart City-Lösungen in Las Vegas NTT COMWARE Multi-Orchestrator-Bereitstellung und technische Hilfe Lokale Interessensvertreter Cyberview (Tech-Hub-Entwickler) Unterstützung bei der Durchführung von Feldversuchen, der Koordination der Interessenvertreter und der Entwicklung von Geschäftsmodellen Allo (Anbieter von Infrastruktur) Bereitstellung der Infrastruktur für Feldversuche (Glasfaser)

3. Zukünftiger Einsatz

Auf der Grundlage der Ergebnisse der PoC plant die NTT Group die Einführung von Smart City-Lösungen in Cyberjaya und anderen Städten in Malaysia sowie in den ASEAN-Ländern, um die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern, die Nachhaltigkeit der Städte zu fördern und eine intelligente Gesellschaft zu verwirklichen.

Über NTT

NTT ist ein globaler Anbieter von Technologie- und Geschäftslösungen. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihr Wachstum zu beschleunigen und neue digitale Geschäftsmodelle der Zukunft zu entwickeln. Wir bieten Unternehmensberatung und Technologie für globale Netzwerke, Cybersicherheit, verwaltete IT und Anwendungen, Arbeitsplätze, Rechenzentren und Cloud-Dienste unterstützt durch unsere umfassende Branchenexpertise und Innovationskraft.

Als einer der fünf führenden globalen IT-Dienstleister unterstützt unsere global diversifizierte und integrative Belegschaft Kunden in mehr als 80 Ländern und Regionen. Dies umfasst 85 der Fortune-Global-100-Unternehmen und Tausende von anderen Kunden und Communities. Mit einer 120-jährigen Tradition in den Bereichen Service, Innovation und soziale Verantwortung setzen wir uns immer für unsere Kunden und eine nachhaltige Zukunft ein. Weitere Informationen zu NTT erhalten Sie unter: www.global.ntt/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200129005819/de/

Contacts:

Medienkontakte

Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT)

Public Relations Office

E-Mail: ntt-cnr-ml@hco.ntt.co.jp