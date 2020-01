=== 06:45 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 4Q, Seoul *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (10:00 PK; 13:00 Analysten-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 4Q, Frankfurt *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis, Basel 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 4Q, Göteborg *** 08:00 NL/Unilever NV, Jahresergebnis, Rotterdam *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 4Q, Den Haag *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 4Q, Stockholm *** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 3Q, London 08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate, Kyoto *** 09:00 AT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Januar 09:00 DE/Bundestag, Plenum, u.a. zu Jahreswirtschaftsbericht, Bonpflicht, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Finanztransaktionssteuer, Berlin 09:00 EU/SSM-Chef Enria, Rede beim SSM & EBF Boardroom Dialogue, Frankfurt 09:30 EU/EuGH, Urteil zu Verzögerung von Generika-Einführung, Luxemburg *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.000 gg Vm zuvor: +8.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Januar 10:00 DE/Berliner Abgeordnetenhaus, Plenarsitzung, u.a. Abstimmung zum Mietendeckel *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Januar 11:00 DE/Bürgerbewegung Finanzwende, PG zur Vorstellung neuer Kampagne, Berlin *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 101,9 zuvor: 101,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -8,8 zuvor: -9,3 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -8,1 Vorabschätzung: -8,1 zuvor: -8,1 *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar PROGNOSE: -0,20 zuvor: -0,25 *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,5% zuvor: 7,5% *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q, Atlanta *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q, New York 13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q, Atlanta *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,75% 13:00 DE/Untersuchungsausschuss "Pkw-Maut", Öffentliche Zeugenvernehmung, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,5% gg Vj *** 14:30 US/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,1% gg Vq 3. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,9% gg Vq 3. Quartal: +1,8% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 211.000 17:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede beim Neujahrsempfang des Bundesverbandes Erneuerbare Energie, Berlin 18:30 DE/Geschäftsführende Fraktionsvorstände von SPD und Union, Mützenich und Brinkhaus, sowie CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, Pressestatement vor Beginn der gemeinsamen Arbeitssitzung, Berlin 19:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede bei der Verleihung der Walter-Eucken-Medaille, Freiburg *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q, Seattle *** 22:10 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q, Foster City *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Januar - DE/Bund-Länder-Gipfel zu Erneuerbaren Energien, Berlin - US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 4Q (vor Börsenbeginn), Wilmington - Börsenfeiertag China ===

