Property News

30. Januar 2020

Der Neubau "ATMOS" in Zürich-West ist vollvermietet

Ein Jahr vor Fertigstellung ist "ATMOS" bereits vollvermietet. Dadurch erzielt PSP Swiss Property einen weiteren wichtigen Fortschritt bei der Optimierung ihres Zürich-West-Portfolios.

Mit On (Schweizer Laufschuhmarke, 62% der Mietfläche), einer weiteren Schweizer Firma (16%), einem Technologieunternehmen (14%) sowie Monoplan (Architekturbüro, 4%) und Roots (Gastronomie-Unternehmen, 3%) besteht ein ausgewogener Mietermix.

Der Neubau an der Hardturmstrasse 181, 183/Förrlibuckstrasse 190 verläuft nach Plan und wird bis Anfang 2021 fertig erstellt. Heute findet das Aufrichtefest statt. Entstehen wird ein modernes Bürogebäude, welches dem Minergie-P-Eco Standard entsprechen wird. PSP Swiss Property investiert rund CHF 130 Mio. in diesen Neubau. PSP Swiss Property stärkt durch das neue Geschäftshaus mit rund 24'000 m2 vermietbarer Fläche ihre Position in Zürich-West.

Visualisierung ATMOS

Weitere Informationen

PSP Swiss Property

Christoph Sättler, Asset Manager · Tel. +41 (0)44 625 59 21 · Mobile +41 (0)79 375 90 94

Vasco Cecchini, CCO · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79 650 84 32

PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 7.8 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 6.6 Mrd. aus. Die 95 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Genf, Olten, Zug und Zürich. PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).

