SWATCH GROUP: Kennzahlen 2019

Nettoumsatz des Konzerns bei CHF 8 243 Mio, -1.8% im Vergleich zum Vorjahr, zu konstanten Wechselkursen, respektive -2.7% zu aktuellen Kursen.

Betriebsergebnis bei CHF 1 023 Mio, -11.4% zum Vorjahr. Die operative Marge betrug 12.4% gegenüber 13.6% im Vorjahr.

Konzerngewinn bei CHF 748 Mio, -13.7% zum Vorjahr, mit einer Nettomarge von 9.1% gegenüber 10.2% im Vorjahr.

Operativer Cash Flow um 30% gesteigert auf CHF 1 224 Mio.

Unter Ausklammerung von Hong Kong SAR stieg der Konzernumsatz im 2. Halbjahr 2019 um 5% zu konstanten Wechselkursen und das Betriebsergebnis um 6% (im Uhren & Schmuck Segment, ohne Produktion, sogar um über 20%).

Wachstum in allen Märkten ausser Hong Kong SAR.

Dividendenvorschlag: CHF 8.00 pro Inhaberaktie und CHF 1.60 pro Namenaktie (unverändert zum Vorjahr).

Für 2020 wird weiteres Wachstum in Lokalwährungen in allen Regionen erwartet (ausser Hong Kong SAR).

Ausblick 2020

Die Konzernleitung erwartet für 2020 ein gesundes Wachstum in allen Märkten in Lokalwährungen mit Ausnahme von Hong Kong SAR. Die Währungssituation bleibt weiterhin sehr herausfordernd. Ein spezielles Highlight für den Konzern werden die im Sommer stattfindenden Olympischen Spiele in Tokyo sein, wo sich Omega in einem der grössten Luxusmärkte der Welt einzigartig präsentieren kann.

