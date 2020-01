The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.01.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.01.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 44W XFRA US21872L1044 COREPOINT LODGING DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 9A3 XFRA VGG0697K1066 ATLAS MARA LTD. EQ00 EQU EUR N

ATLAS MARA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de