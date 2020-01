FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.01.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.020 EURXAYK XFRA LU0069950391 ABI-SH.DURAT.BD PTF A 0.014 EURSOUU XFRA US82929W1053 SINGAPORE EX.UNSP.ADR/15 0.757 EURWB1 XFRA US9570901036 WESTAMERICA BANCORP. 0.373 EURANP XFRA US0375981091 APOGEE ENTERPRISES DL-333 0.170 EURRY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.211 EURPWC XFRA US7234841010 PINNACLE WEST CAPITAL 0.711 EURPQM XFRA US7163821066 PETMED EXPRES.INC DL-,001 0.245 EURPCX XFRA US7043261079 PAYCHEX INC. DL-,01 0.564 EUR98P XFRA US69349H1077 PNM RESOURCES INC. 0.280 EURAI7 XFRA US0024741045 AZZ INC. DL 1 0.155 EURNVK XFRA US6294452064 NVE CORP. NEW DL-,01 0.909 EURNRA XFRA US6293775085 NRG ENERGY INC. DL-,01 0.273 EURMW1A XFRA US5771281012 MATTHEWS INTL CORP.A DL 1 0.191 EUR2KD XFRA US49456B1017 KINDER MORGAN P DL-,01 0.227 EURHHN XFRA US4357631070 HOLLY ENERGY PART. L.P. 0.611 EURGTR XFRA US3825501014 GOODYEAR TIRE RUBBER 0.145 EUREW2 XFRA US27579R1041 EAST WEST BANCORP DL-,001 0.250 EURD4P XFRA US23311P1003 DCP MIDSTREAM L.P. UTS 0.709 EURTRVC XFRA US1729674242 CITIGROUP INC. DL -,01 0.464 EURCS2 XFRA US1475281036 CASEY'S GENL STORES 0.291 EURXTY XFRA US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 0.182 EUR9DM XFRA US25820R1059 DORCHESTER MINERALS DL-01 0.328 EURA6C XFRA SG1Z70955880 CACHE LOGISTICS TRUST 0.009 EURHF7N XFRA US4104952043 HANMI FINL NEW DL-,001 0.218 EURMBQ XFRA DE0005218309 MOBOTIX AG O.N. 0.040 EUR9MF XFRA CA55378N1078 MTY FOOD GROUP INC. 0.128 EURBZZ XFRA CA0636711016 BK MONTREAL CD 2 0.731 EUR9H6 XFRA GB00B5BT0K07 AON PLC A DL -,01 0.400 EUR15W XFRA US9604171036 WESTLAKE CHE.PARTNERS UTS 0.428 EUR49M XFRA US8226341019 SHELL MIDSTR.PARTN.LP UTS 0.418 EUR68V XFRA US05722G1004 BAKER HUGHES CO. 0.164 EUR7CPA XFRA MHY110822068 CAPITAL PRODUCT PART. UTS 0.318 EURPE9 XFRA DK0060700516 PER AARSLEFF HLD NA B DK2 0.736 EURPVDA XFRA US85917A1007 STERLING BANCORP DL-,01 0.064 EUR