PANTAFLIX AG: AVoD-Betaphase übertrifft im 4. Quartal 2019 Erwartungen - Weitere Ausweitung des Content-Angebots auf Streamingplattform PANTAFLIX

München, 30. Januar 2020. Die Erweiterung des VoD-Angebots entwickelt sich für die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) zum Erfolg. Im vierten Quartal 2019 hat die Betaphase des werbebasierten Streamingangebots (AVoD) auf PANTAFLIX die Erwartungen deutlich übertroffen. Der im Dezember 2019 geschlossene Content-Deal mit Sony Pictures hat die Wachstumsdynamik im AVoD-Segment nochmals spürbar erhöht. Weitere Content-Partnerschaften sollen das für Kunden kostenfreie AVoD-Angebot in den nächsten Monaten auf eine neue Stufe heben.

Am 11. Oktober 2019 hat das Münchner Medienunternehmen im Rahmen seiner erweiterten Konzern- und Contentstrategie das AVoD-Angebot auf PANTAFLIX gelauncht. Zum Start bekamen Film- und Serienfans mit der vierten Staffel von KRASS KLASSENFAHRT gleich exklusiv eine Erfolgsproduktion der YouTube-Stars Jonas Ems und Jonas Wuttke zu sehen. Erste Abrufzahlen unterstrichen zugleich die Richtigkeit der Strategie, weitere Zugangs- und Erlösmodelle zu implementieren. Im Verlauf des vierten Quartals 2019 nahm die Dynamik noch einmal rasant zu, so dass die Gesamtzahl der Abrufe monatlich im siebenstelligen Bereich lag und die Planungen deutlich übertraf.

Verantwortlich für die Erfolgsgeschichte ist unter anderem der kontinuierliche Ausbau des Inhalte-Angebots. Hierzu folgte im Dezember die fünfte Staffel von KRASS KLASSENFAHRT. Nur wenige Tage später konnte PANTAFLIX mit der Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH einen umfassenden Content-Deal schließen.

"Frühzeitig haben wir die hohe Wachstumsdynamik des werbebasierten Streamings erkannt und uns mit unserem Angebot bestehend aus markterprobter Technologie und hochwertigem Content im Markt positioniert. Unser Ziel ist es, Zuschauern wie auch Produzenten und Lizenzinhabern ein attraktives, flexibles und innovatives Angebot zu machen. Wir sind fest davon überzeugt, dass uns das mit unserer Streamingplattform PANTAFLIX gelingt. Die positive Entwicklung, die unser werbefinanziertes AVoD-Modell genommen hat, bestärkt uns in unserer Annahme. Auf diesem Erfolg wollen wir nun weiter aufbauen und in den kommenden Monaten mit weiteren attraktiven Filmen, Serien und Originals punkten", sagt Nicolas Paalzow, CEO der PANTAFLIX AG.

Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Brand-Integration-Einheit March & Friends sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer über alle relevanten Zugangswege.

Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com.