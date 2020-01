NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius von 185 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Quigley passte sein Modell für den Laborausrüster in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die Resultate zum vierten Quartal an und bezog außerdem die Übernahme von Aktivitäten des US-Konzerns Danaher mit ein. In der Summe liege er nun beim operativen Ergebnis (Ebitda) um 10 Prozent über dem Konsens./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2020 / 18:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007165631

