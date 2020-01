Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat sich nach dem turbulenten Wochenauftakt gestern in den Lethargie-Modus verabschiedet. Das Thema Coronavirus bleibt allerdings präsent. Dazu kommt eine ganze Reihe an spannenden Quartalszahlen aus den USA und Deutschland. Bei den Einzelwerten geht es heute um Microsoft, Facebook, Tesla, die Deutsche Bank und Evotec. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.