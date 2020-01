Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG/FREITAG: Wegen der augrund des Coronavirus um einen Tag verlängerten chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten findet an den chinesischen Festlandbörsen kein Aktienhandel statt.

TAGESTHEMA

Die Zahl der von dem neuartigen Coronavirus verursachten Todesfälle in China ist um weitere 37 auf insgesamt mindestens 169 gestiegen. Wie die Behörden in der zentralchinesischen Provinz Hubei am Donnerstag mitteilten, wurden in der Region außerdem weitere 1.032 Erkrankungen durch den Erreger verzeichnet. Die Gesamtzahl der Krankheitsfälle in der Volksrepublik stieg damit auf mehr als 7.000. Von der Millionenmetropole Wuhan in Hubei hatte der Erreger seinen Ausgang genommen. Die Provinz ist inzwischen weitgehend von der Außenwelt abgeriegelt. Außerhalb Chinas gibt es bisher etwa 50 Infektionsfälle in mindestens 18 Ländern, davon vier in Deutschland. Inzwischen setzt das Ausland zunehmend auf Abschottungsmaßnahmen gegenüber China, um ein weiteres Übergreifen des Virus zu verhindern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

06:45 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 4Q

08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q

22:10 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,1% gg Vq 3. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,9% gg Vq 3. Quartal: +1,8% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 211.000

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 3.247,00 -0,78% Nikkei-225 22.977,75 -1,72% Hang-Seng-Index 26.474,51 -2,53% Kospi 2.148,00 -1,71% Shanghai-Composite Feiertagspause S&P/ASX 200 7.008,40 -0,33%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Sehr schwach - Nach der zwischenzeitlichen Entspannung ist die Angst vor einer Coronavirus-Epidemie zurückgekehrt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) äußerte "große Besorgnis", was eine Ausbreitung des Virus außerhalb Chinas betrifft und die UNO will Medienberichten zufolge nochmals prüfen, ob ein globaler Notfall ausgerufen werden muss. In Taiwan, wo nach einer dreitägigen Feiertagspause erstmals wieder gehandelt wurde, rutschte das Marktbarometer in einer Nachholbewegung um 5,8 Prozent ab. Dass die US-Notenbank am Vorabend ankündigte, die Auswirkung der Coronavirus-Epidemie auf die Konjunktur im Blick zu behalten, stützt zunächst nicht. Verkauft werden in der Region erneut vor allem Aktien aus dem Transport- und Tourismussektor. In Tokio verbilligen sich Advantest um 6,8 Prozent. Der Ausrüster der Halbleiterindustrie hatte am Mittwoch nach Handelsende seinen Quartalsbericht vorgelegt. Besser kommen neue Geschäftszahlen von Fanuc an. Der Roboterbauer hat seinen Ausblick angehoben. Gegen den negativen breiten Markt geht es um 1,4 Prozent nach oben. In Seoul rutscht der Samsung-Kurs um rund 3 Prozent ab, nachdem der Elektronikriese einen fast 40-prozentigen Rückgang des Quartalsgewinns mitgeteilt hat. Samsung hatte bereits Anfang des Monats eine entsprechende Indikation gegeben.

US-NACHBÖRSE

Klarer Ausreißer waren Tesla mit einem Kurssprung von über 11 Prozent. Tesla hat dank steigender Auslieferungen auch im vierten Quartal schwarze Zahlen geschrieben und die Markterwartungen sowohl beim Umsatz als auch Gewinn übertroffen (s.u.). Microsoft übertraf ebenfalls die Markterwartungen. Der Aktienkurs legte auf Nasdaq.com um 4,1 Prozent zu. Steil abwärts um 7 Prozent ging es dagegen für Facebook. Hier war dem Markt laut Analysten gut offenbar nicht gut genug. Facebook habe die Erwartungen zwar übertroffen, aber dies so knapp wie noch nie zuvor, hieß es (s.u.). Gut kamen die Geschäftszahlen von Mondelez an (s.u.). Der Kurs legte um 2,6 Prozent zu. Servicenow machten einen Satz um 6,5 Prozent nach oben. Das vom ehemaligen SAP-Chef Bill McDermott geleitete Cloud-Computing-Unternehmen übertraf sowohl gewinn- wie umsatzseitig die Erwartungen des Marktes. Der Nettogewinn schoss auf 599 (7) Millionen Dollar nach oben, der Umsatz auf 952 (715) Millionen Dollar. Auch das auf Hochfrequenzsysteme spezialisierte Halbleiterunternehmen Qorvo schnitt in seinem Berichtsquartal besser als von Analysten erwartet ab. Die Aktie legte um 9,8 Prozent zu. Für Paypal ging es um 2,5 Prozent nach unten. Der Ausblick des Zahlungsdienstleister hatte laut Marktexperten etwas enttäuscht, während Umsatz und Gewinn im vierten Quartal den Erwartungen entsprochen hätten. Lam Research stiegen nach besser als erwarte ausgefallen Zahlen des Halbleiterausrüsters um 6,3 Prozent. Archer Daniels Midland schnitt ergebnisseitig klar besser ab als erwartet, beim Umsatz verfehlte der Getreideverarbeiter aber die Schätzungen. Der Kurs legte um 3 Prozent zu. Cree warnte derweil vor einem Verlust in seinem dritten Quartal, der höher ausfallen dürfte, als von Analysten bislang geschätzt. Die Aktie des LED-Herstellers verlor darauf 4,3 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.734,45 0,04 11,60 0,69 S&P-500 3.273,40 -0,09 -2,84 1,32 Nasdaq-Comp. 9.275,16 0,06 5,48 3,37 Nasdaq-100 9.101,61 0,12 10,68 4,22 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 824 Mio 832 Mio Gewinner 1.462 2.017 Verlierer 1.453 890 unverändert 100 90

Kaum verändert - Trotz erneut alarmierender Schlagzeilen zum Coronavirus mit weiter steigenden Fallzahlen bei Todesopfern und Infizierten zeigten sich Anleger zunächst relativ entspannt. Zudem stützten glänzende Apple-Zahlen. Im späten Handel kamen die Aktienkurse allerdings zurück, nachdem die Fed ihren geldpolitischen Kurs sowie das Leitzinsniveau bestätigt hatte. US-Notenbankchef Jerome Powell räumte aber auch ein, dass die Coronavirus-Epidemie "Unsicherheit" für den Ausblick bringe und die Bewertungen der Vermögenswerte "etwas erhöht" seien. Apple gewannen 2,1 Prozent und erklommen ein Rekordhoch. Das anhaltende Flugverbot für den Problemflieger 737 Max bescherte Boeing einen kräftigen Quartalsverlust. Die Aktie legte dennoch um 1,7 Prozent zu. Die Schätzungen einiger Analysten seien von einem noch höheren Verlust ausgegangen, hieß es. McDonald's übertraf die Erwartungen bei Wachstum und Gewinn, die Aktie stieg um 1,9 Prozent. GE verzeichnete Gewinne und Umsätze über Erwartungen. Die Aktie gewann 10,3 Prozent. AMD verloren 6 Prozent nach einem enttäuschenden Umsatzausblick. Intel sanken im Schlepptau um 1,5 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,42 -5,1 1,47 21,7 5 Jahre 1,40 -7,5 1,48 -52,0 7 Jahre 1,50 -6,8 1,57 -74,5 10 Jahre 1,59 -6,9 1,66 -85,6 30 Jahre 2,04 -7,2 2,11 -102,6

Die wieder höhere Risikoscheu sorgte für Käufe am Rentenmarkt. Steigende Notierungen drückten die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 7,1 Basispunkte auf 1,59 Prozent. Auch die Aussicht auf weiterhin niedrige US-Leitzinsen nach den Kommentaren der US-Notenbank drückte auf die Renditen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:03 % YTD EUR/USD 1,1009 -0,0% 1,1011 1,1006 -1,8% EUR/JPY 119,85 -0,1% 120,03 120,02 -1,7% EUR/GBP 0,8467 +0,1% 0,8460 0,8460 +0,0% GBP/USD 1,3002 -0,1% 1,3016 1,3009 -1,9% USD/JPY 108,88 -0,1% 109,01 109,06 +0,2% USD/KRW 1188,84 +0,8% 1179,08 1177,62 +2,9% USD/CNH 6,9940 +0,3% 6,9734 6,9670 +0,4% USD/HKD 7,7674 -0,1% 7,7732 7,7737 -0,3% AUD/USD 0,6730 -0,3% 0,6748 0,6757 -4,0% NZD/USD 0,6505 -0,3% 0,6527 0,6529 -3,4% Bitcoin BTC/USD 9.317,25 -0,0% 9.321,00 9.347,00 +29,2%

Der Dollar geriet mit der Aussicht auf ein noch lange unverändert tiefes Leitzinsniveau kurzzeitig etwas unter Druck, erholte sich aber recht schnell wieder auf das Ausgangsniveau. Auf Tagessicht legte er zu. Händler sprachen von einer verspäteten Reaktion auf die sehr guten Wirtschaftsdaten des Vortages. Der Euro fiel wieder auf die Marke von 1,10 Dollar zurück nach Wechselkursen um 1,1028 im Tageshoch. Im asiatisch dominierten Geschäft am Donnerstag zieht der als sicherer Hafen geltende Yen deutlicher an vor dem Hintergrund steigender Coronavirus-Zahlen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,68 53,33 -1,2% -0,65 -13,3% Brent/ICE 59,09 59,81 -1,2% -0,72 -10,5%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 30, 2020 02:18 ET (07:18 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.