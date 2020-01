Nach leichten Gewinnen am Vortag wird der DAX heute wieder deutlich schwächer erwartet. Der Anstieg bei den Opferzahlen des Coronavirus auf mittlerweile 170 und die rasche Zunahme bei den Infektionen bereiten den Anlegern zunehmend Sorgen. In Asien rutschten die Börsen am Morgen auf breiter Front ab wobei der Hang Seng Index rund 700 Punkte einbüßte. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

