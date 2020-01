Die Aktie des Chemieriesen Covestro hat sich in den vergangenen Handelswochen in schwacher Verfassung präsentiert und hat ein neues Mehrjahrestief markiert. Doch im vorbörslichen Handel führen die Anteilscheine der ehemaligen Bayer-Tochter die Gewinnerliste im DAX an. Hauptverantwortlich hierfür ist vor allem eine Meldung.So hat die Société Générale die Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde bei 45,00 Euro belassen. Analyst Thomas Swoboda erklärte, der DAX-Konzern überzeugt mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...