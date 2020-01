Es gibt einen sehr guten Grund, warum so viele Wall Street-Investoren und Einzelanleger jedes Wort von Warren Buffett aufmerksam verfolgen: Er ist außergewöhnlich gut in dem, was er tut. Buffett ist zwar nicht unfehlbar (überraschende Tatsache: keiner von uns ist es), aber seine Erfolgsbilanz spricht für sich selbst. Das Orakel von Omaha, wie er treffend genannt wird, hat sein Nettovermögen von rund 10.000 US-Dollar Mitte der 1950er Jahre auf heute 90 Mrd. US-Dollar ausgebaut. Darüber hinaus hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...