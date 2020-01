Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Neue Emittenten sind weiterhin ein bedeutender Faktor für die Entwicklung am Corporate Schuldscheinmarkt, so die Analysten der Helaba.2019 hätten sie immerhin knapp 30% des Platzierungsvolumens beigesteuert. Prozentual gesehen sei dies zwar weniger als in den vorangegangenen Jahren gewesen, auf absoluter Basis könne sich der Wert jedoch weiterhin sehen lassen. Erstmals hätten ausländische Unternehmen das Feld der Neulinge dominiert. So seien 27 Erstemittenten und damit rund 80% der insgesamt 33 Newcomer von jenseits der Grenze gekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...