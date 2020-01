=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- kein Stichwort Wien - 30. Jänner 2020: Die A1 Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) gibt bekannt, dass der Vorstand der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,23 EUR pro Aktie vorschlagen wird, vorbehaltlich der Genehmigung des Aufsichtsrats. Diese Entscheidung basiert auf der verbesserten operativen und wirtschaftlichen Entwicklung der A1 Telekom Austria Group. Mit freundlichen Grüßen A1 Telekom Austria Group Investor Relations Zusätzliche Informationen stehen unter folgendem Link zur Verfügung: https://www.a1.group/de/ir/ir-news [https://www.a1.group/de/ir/ir-news] Rückfragehinweis: Martin Stenitzer Head of Investor Relations Telekom Austria AG Tel: +43 (0) 664 66 23066 E-mail: martin.stenitzer@a1.group Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2020 02:45 ET (07:45 GMT)