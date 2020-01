Die aktuell längste Serie: Wienerberger mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 8.09%) - die längste Serie dieses Jahr: E.ON 9 Tage (Performance: 9.23%). Tagesgewinner war am Mittwoch K+S mit 4,27% auf 8,79 (119% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,24%) vor WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG mit 3,50% auf 5,32 (76% Vol.; 1W 3,91%) und Wienerberger mit 3,33% auf 26,72 (224% Vol.; 1W 6,62%). Die Tagesverlierer: bet-at-home.com mit -5,54% auf 48,08 (172% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,78%), Varta AG mit -2,13% auf 78,00 (57% Vol.; 1W -7,47%), ADVA Optical Networking mit -1,91% auf 7,70 (57% Vol.; 1W -4,82%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (5468,55 Mio.), Novartis (1649,66) und Nestlé ...

