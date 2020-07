Mit den Listen Top und Trending führt Spotify Podcast-Charts ein. Dort lassen sich Kategorien durchsuchen und neue Trends entdecken. Spotify hat ein neues Feature für Podcast-Charts. Die Bereiche Trending und Top sollen die Suche nach neuen Podcasts erleichtern, teilt Spotify mit. Ab sofort stehen die beiden Bereiche für Nutzer in 26 Ländern, auch in Deutschland, zur Verfügung. Verschiedene Chart-Listen Unter Trending werden die Podcasts mit den am schnellsten wachsenden Zuhörerzahlen aufgelistet. Hier geht es also darum, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...