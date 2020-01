NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach einer Gewinnwarnung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Die Gewinnwarnung sei größtenteils auf unternehmensspezifische Faktoren zurückzuführen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet für 2020 mit Kürzungen der Marktschätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Windkraftkonzerns./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2020 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2020 / 07:18 / GMT



ES0143416115

