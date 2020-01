NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DWS nach vorläufigen Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Das Zahlenwerk der Fondsgesellschaft sei stark ausgefallen und deutlich besser als erwartet, insbesondere bei den Mittelzuflüssen, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die starke Gewinndynamik halte an. Verglichen mit der Konkurrenz sei das Papier attraktiv bewertet./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2020 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2020 / 07:53 / GMT



DE000DWS1007

