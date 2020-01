Die Aktie von Apple (WKN: 865985) setzt ihre Rekordjagd fort. Insbesondere starke Quartalszahlen im Weihnachtsgeschäft waren in den letzten Tagen Treiber des Aktienkurses. Sowie ein weiterhin freundlicher Gesamtmarkt, der ebenfalls Auftrieb verlieh. Auch wenn diese Zahlen in Summe weiterhin auf eine moderate Wachstumsgeschichte hindeuten, sollten Investoren möglicherweise künftig vorsichtiger sein, was die Bewertung der Aktie anbelangt. Ein Rat, der einerseits vom gigantischen Börsengewicht herrührt ...

