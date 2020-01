NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 354 Franken belassen. Der Gewinn je Aktie im zweiten Halbjahr 2019 sei besser als erwartet ausgefallen, begünstigt von niedrigeren Steuern, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die 2020er-Ziele des Pharmakonzerns nannte er beruhigend./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2020 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



CH0012032048

