Wiesbaden (www.fondscheck.de) - Der BayernInvest Renten Europa-Fonds (ISIN DE000A0ETKT9/ WKN A0ETKT) ist ein sehr flexibel und aktiv ausgerichteter Rentenfonds, der in Euro denominierte Anleihen globaler Emittenten investiert, so die Experten der TELOS GmbH.Der Fonds investiere hauptsächlich in Staatsanleihen. Unternehmensanleihen und Covered Bonds seien wichtige Ergänzungen - im Sinne einer Akzentsetzung. Der Fonds folge dabei der Erkenntnis, dass aufgrund des Niedrigzinsumfeldes, geringer Spreads aber auch unkonventioneller Geldpolitik eine flexible Investmentstrategie zielführend sei. Auf diese Weise sei die auf Euro-Renten ausgerichtete Strategie auch in Phasen steigender Zinsen erfolgreich. ...

