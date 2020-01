30.01.2020 - ... Platz und Präsenz vor Ort. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) hat zum Jahreswechsel in Köln den siebten Standort ihrer operativen Tochtergesellschaft DIC Onsite GmbH eröffnet. Die DIC Asset AG baut damit ihre Präsenz an den Top-Immobilienstandorten in Deutschland weiter aus und reflektiert damit das starke Wachstum der Assets under Management sowohl im Eigenbestand als auch im institutionellen Geschäft. DIC Asset hat jetzt zwei erfolgreiche Standbeine. Und läuft von Rekord zu Rekord. Was bedeutet das für den Anleger? Was sagt die Unternehmensanalyse von HEUTE zu den Perspektiven? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...