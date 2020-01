Die börsennotierte teilstaatliche Telekom Austria will für das abgelaufene Geschäftsjahr eine höhere Dividende zahlen als bisher erwartet: Der Vorstand werde der Hauptversammlung, vorbehaltlich der Genehmigung des Aufsichtsrates, 23 Cent je Aktie vorschlagen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.Mitte Oktober war den Aktionären noch eine Ausschüttung auf Vorjahreshöhe, also von 21 Cent je Aktie, ...

