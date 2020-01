Dublin (ots/PRNewswire) - Ab heute können AvaTrade-Kunden Positionen eröffnen, während sie garantierten Schutz vor Verlusten genießenAvaTrade, ein führender preisgekrönter CFD-Broker, verändert die Welt des Tradings durch Einführung von AvaProtect, einem One-Click-Risikomanagement-Tool.Mit AvaProtect können Kunden die Sicherheit genießen, dass ihre Trades vor Marktrisiken geschützt sind, egal in welche Richtung der Markt sich bewegt, da AvaTrade, der am stärksten regulierte und verlässlichste Broker der Branche, den Verlust auf ihren geschützten Trade zurückerstatten wird.Das neue und spannendes Feature von AvaTrade im Rahmen der mobilen AvaTradeGo App ist Teil der fortgesetzten Strategie des Unternehmens, als führendes Unternehmen in seiner Branche den Erfolg und die Zufriedenheit der Kunden an erste Stelle zu setzen. Gegen eine kleine Gebühr bietet AvaProtect einen schnellen, einfachen und intuitiven Schutz. Sämtliche Verluste der Kunden bei diesen Trades werden dann direkt den Handelskonten der Kunden in Form von Barguthaben gutgeschrieben, ohne jegliche Auszahlungsbeschränkungen."Die erste und wohl wichtigste Verpflichtung von AvaTrade besteht darin, den Menschen zu ermöglichen, mit Vertrauen zu investieren und zu traden, in einem sicheren, innovativen und zuverlässigen Umfeld", sagt Mr. Dáire Ferguson, CEO von AvaTrade. "Es gibt keine Zweifel, dass AvaProtect den Markt revolutionieren wird, indem es einen intuitiven und erweiterten Schutz für all unsere Kunden bietet, von dem unsere Trader profitieren, da es ihnen ermöglicht, ihre Risiken auf eine effektive Weise zu managen, mit dem Wissen, dass sie ihr Trading vor Verlusten schützen können - was in unserer Branche absolut einzigartig ist", erklärt Ferguson.Erfahren Sie mehr über AvaProtect unter https://www.avatrade.de/trading-info/avaprotect.Über AvaTradeAvaTrade, ein regulierter, preisgekrönter Forex- und CFD-Broker, wurde im Jahr 2006 gegründet und bietet über 1000 Finanzinstrumente an, zusätzlich zu seinen führenden Trading-Plattformen, einschließlich einer hochmodernen mobilen App, AvaTradeGo. Kunden profitieren von persönlichen Kundenbetreuern, umfassendem Schulungsmaterial und einem mehrsprachigen Kundenservice. AvaTrade ist für Trader jeden Niveaus konzipiert und gewährleistet darüber hinaus sicheres Trading mit fortschrittlicher Verschlüsselung und vollständig segregierten Konten. AvaTrade unterliegt der Regulierung von acht Jurisdiktionen und wurde kürzlich von einer der weltweit führenden Wirtschaftspublikationen - The European - mit dem Most Regulated Broker Award 2020 ausgezeichnet.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1083911/AvaTrade_Logo.jpgPressekontaktOrly Garini-DilMarcom Direktor+1 646 335 0738 (Ext. 2125)O.Garini-Dil@avatrade.comOriginal-Content von: AvaTrade, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127471/4506387