Daun (ots) - DAB+ etabliert sich immer mehr als zukünftige Plattform für das Radio. Das digitale Programmangebot über DAB+ Digitalradio in Deutschland umfasst mittlerweile 260 regional unterschiedlich ausgestrahlte Programme öffentlich-rechtlicher und privater Anbieter. Nur noch wenige DAB+ Ausstrahlungsgebiete haben weniger als 24 Programme im Senderportfolio. In der aktuellen Ausgabe wirft InfoDigital einen Blick auf die Vielfalt der Digitalen Radiowelt über DAB+.Außerdem in dieser Ausgabe:Darüber hinaus berichten wir über die DAB+ Ausbaupläne für das kommende Jahr und testen drei starke DAB+ Digitalradios. Dem aktuellen Kopfhörer-Trend haben wir einen eigenen Schwerpunkt gewidmet. Erfahren Sie alles über stark klingende Bügelkopfhörer oder lesen Sie unseren Test zu vier aktuellen True Wireless In-Ear-Kopfhörern zwischen 99 und 249 Euro. Mit Tidal, Qobuz & Co. nehmen wir überdies aktuelle Audio-Streaming-Dienste unter die Lupe, die Streaming in höchster Qualität versprechen. Wären die Entscheidungen der KEF Gesetz, stünde in der zweiten Jahreshälfte die SD-Abschaltung über Satellit vor der Tür - jedenfalls für die Öffentlich-Rechtlichen. InfoDigital hat nachgefragt, wie es fürs SD-Fernsehen weiter geht. In unserem Portrait zum Truppensender der Bundeswehr BWTV schauen wir überdies hinter die Kulissen eines Kanals, den man nicht ohne weiteres zu sehen bekommt. Beim Thema Raumfahrt geht es um den deutschen Satellitenbauer OHB, der mit dem 10. Jahrestag seines Einstiegs in das Galileo-Projekt einen Meilenstein seiner Unternehmensgeschichte feierte. Auch berichten wir über den jüngsten Start weiterer 60 Starlink-Satelliten von SpaceX. Für sein globales Internet aus dem All hält das private amerikanische Raumfahrtunternehmen zum Auftakt seiner Startkampagne 2020 die größte Satellitenflotte der Welt.Dies und vieles mehr finden Sie in der InfoDigital 02/2020 (Nr. 383), die ab Freitag, 31. Januar 2020 im Handel sowie im Internet als E-Paper erhältlich ist.