Die Baumot Group AG (ISIN; DE000A2G8Y89) ist einer der grössten Profiteure der Dieseldiskussion - zumindest könnte man es werden, die Umsätze werden es zeigen. Baumot berichtet über den Stand der Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen in der Dieselaffäre - kann für Baumot als Anbieter einer Lösung für die im Wert gefallenen Dieselmodelle eigentlich nur gut ausgehen. Baumot bietet die Lösung, Volkswagen wird wohl um Zahlungen nicht herumkommen. Vergleichsverhandlungen führt man nicht, wenn man gar nichts zahlen will. Also: Hände reiben beim Mittelständler oder wie der Vorstand Stefan Beinkämpen ...

