Erfurt (ots) - Jess und Ben auf der Kinoleinwand, effektvolle Illusionen mit Deutschlands beliebtesten Zauberbrüdern und ein exklusives Treffen mit YouTuber Julien Bam - im Februar gibt es wieder angesagte Stars bei "KiKA LIVE" (KiKA). Außerdem wird es für die beiden nochmal eisig in den Alpen. KiKA zeigt das Trend- und Lifestyleformat montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr.Jess und Ben in "Kartoffelsalat 3 - Das Musical" am 3. Februar 2020Im nächsten Teil des Kinofilms "Kartoffelsalat" von und mit Freshtorge sind wieder jede Menge YouTuber*innen und Promis dabei und diesmal auch - Jess und Ben! Die beiden übernehmen Gastrollen im Film und stehen mit anderen Promis gemeinsam vor der Kamera. Ihre Aufgabe heißt: Singen! Wie könnte es in einem Musical auch anders sein.Jess und Ben als Schneenomad*innen am 5. und 6. Februar 2020In den Nordalpen geht es für Jess und Ben mit Bergführerin Susanne mitten in die Schneewüste. Wie findet man den Weg durch Schnee und Eis? Was tut man in einer Notsituation in den Bergen? Und wie baut man sich einen Unterschlupf, wenn man erschöpft ist? Für "KiKA LIVE" werden Jess und Ben zu Expert*innen in Sachen "Überleben im Schnee", mit allem was dazugehört: Schneeschuhen, Teleskopstangen, Lawinenpieps und Schaufeln.Ben zaubert mit den Ehrlich Brothers am 10. Februar 2020Einen Geldschein schweben lassen, jede Menge Süßigkeiten herbeizaubern und ein altes Auto in wenigen Sekunden in einen goldenen Luxusschlitten verwandeln: Geht nicht? Geht doch - zumindest bei den Ehrlich Brothers. Ben besucht die beiden Zauberbrüder und vielleicht verraten sie ihm auch einen ihrer Tricks.Ben trifft Julien Bam am 13. Februar 2020Einer der beliebtesten YouTuber Deutschlands gibt sich die Ehre in "KiKA LIVE". In seinen Onlinevideos beweist Julien Bam regelmäßig mit viel Humor, dass er singen, rappen und tanzen kann. Jetzt versucht er sich auch als Synchronsprecher. Im Kinofilm "Sonic The Hedgehog" leiht Julien Bam dem blauen Igel Sonic seine Stimme. Ben trifft das Multitalent in Berlin, stellt dessen Können auf die Probe und spricht mit ihm über aktuelle und künftige Projekte."KiKA LIVE", das Format für Preteens, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr sowie jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player. Immer freitags erweitern exklusive Videos auf kika-live.de und bei YouTube das Trend- und Lifestyleformat. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Themen aller Einzelsendungen stehen in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de bereit.