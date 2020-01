HolidayCheck Group AG veröffentlicht vorläufige Jahreszahlen 2019 - operatives EBITDA übertrifft ErgebnisprognoseDGAP-Ad-hoc: HolidayCheck Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis HolidayCheck Group AG veröffentlicht vorläufige Jahreszahlen 2019 - operatives EBITDA übertrifft Ergebnisprognose30.01.2020 / 10:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.HolidayCheck Group AG veröffentlicht vorläufige Jahreszahlen 2019 - operatives EBITDA übertrifft ErgebnisprognoseMünchen, 30. Januar 2020 - Nach vorläufigen Zahlen erreichte die HolidayCheck Group AG für das Geschäftsjähr 2019 einen Konzernumsatz in Höhe von 143,7 Millionen Euro nach 138,9 Millionen Euro im Vorjahr (+3,5 Prozent) sowie ein operatives Konzern-EBITDA (operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) in Höhe von 7,0 Millionen Euro nach 10,7 Millionen Euro (-34,6 Prozent).Das operative EBITDA liegt damit über der im September 2019 aktualisierten Ergebnisprognose, die von einem operativen EBITDA zwischen 2,0 Millionen Euro und 6,0 Millionen Euro ausgegangen war.Wesentlicher Grund sind die niedriger als erwarteten außerordentlichen Ergebnisbelastungen in Folge der Insolvenz der deutschen Gesellschaften der Thomas Cook-Gruppe.Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 werden am 25. März 2020 veröffentlicht.Kontakt: HolidayCheck Group AG Armin Blohmann Neumarkter Str. 61 81673 MünchenTel.: +49 89 357680 901 Fax: +49 89 357680 999E-Mail: armin.blohmann@holidaycheckgroup.comInformationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Über die HolidayCheck Group AG: Die HolidayCheck Group AG (ISIN DE0005495329), München, ist eines der führenden europäischen Digitalunternehmen für Urlauber. Die rund 490 Mitarbeiter zählende Gesellschaft vereint unter ihrem Dach die HolidayCheck AG (Betreiberin der gleichnamigen Hotelbewertungs- und Reisebuchungsportale), die HC Touristik GmbH (Betreiberin des Reiseveranstalters HolidayCheck Reisen), die Driveboo AG (Betreiberin des Mietwagenportals MietwagenCheck) sowie die WebAssets B.V. (Betreiberin der Zoover-Hotelbewertungsportale und der MeteoVista-/WeerOnline-Wetterportale). Die Vision der HolidayCheck Group ist, das urlauberfreundlichste Unternehmen der Welt zu werden.30.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: HolidayCheck Group AG Neumarkter Str. 61 81673 München Deutschland Telefon: +49 89 357680 901 Fax: +49 89 357680 999 E-Mail: armin.blohmann@holidaycheckgroup.com Internet: www.holidaycheckgroup.com ISIN: DE0005495329 WKN: 549532 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 964117Ende der Mitteilung DGAP News-Service964117 30.01.2020 CET/CEST