ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien der Deutschen Bank nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Analyst Daniele Brupbacher rechnete in einer ersten Reaktion am Donnerstag mit einer positiven Kursreaktion. Die Erträge hätten die Erwartungen übertroffen und die bereinigten Kosten lägen im Rahmen der Schätzungen. Entscheidend für die Kursentwicklung bleibe die Ertragsentwicklung im Kerngeschäft./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2020 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



DE0005140008

