Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute gibt es umfangreiche Auktionen in Italien, so die Analysten der Helaba.Das Schatzamt stocke 5- und 10-jährige Papiere um bis zu sechs Milliarden Euro auf und zudem werde eine 5-jährige Nullkuponanleihen im Volumen von bis zu 2,75 Milliarden Euro erweitert. Die Finanzierungskosten dürften vergleichsweise gering ausfallen, denn die Renditen seien in den letzten Tagen deutlich gesunken. Dafür verantwortlich sei unter anderem der Ausgang der Regionalwahlen, bei denen sich die Sozialdemokraten hätten durchsetzen können. Lega-Chef Salvini habe ursprünglich mit einem Sieg nationale Neuwahlen ausrufen wollen. Dies sei ihm nicht gelungen, was an den Finanzmärkten für Erleichterung gesorgt habe. Entsprechend habe sich der Renditeaufschlag gegenüber vergleichbaren Bundesanleihen reduziert. (30.01.2020/alc/a/a) ...

