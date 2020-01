Zürich (ots) -- Viele sehen Vorteile von hochautomatisierten Autos in SachenKomfort- Deutlicher Preisaufschlag schreckt derzeit aber noch vom Kaufab- Mehrheit möchte mindestens fünf Jahre mit einer Anschaffungwarten- Sicherheitsbedenken spielen vor allem in westlichen Länderneine Rolle- Robotaxis als Alternative zum eigenen Auto könntenmassentauglich werden Eine aktuelle Analyse der Konsumentenstimmung in wichtigen internationalen Märkten zeigt: Entscheider der Automobilbranche überschätzen Konsumenten offenbar in zwei wichtigen Punkten. Sowohl das Interesse an hochautomatisierten und vollautonomen Fahrzeugen als auch die Bereitschaft, einen substanziellen Aufschlag für die neue Technik zu zahlen, sind wider Erwarten gering. Das Kaufinteresse wird sogar eher noch zurückgehen, während autonome Ride-Hailing-Angebote (automatisch gesteuerte und individuell buchbare Taxis on demand) an Bedeutung gewinnen. Das sind zentrale Ergebnisse der internationalen Umfrage "Autonomes Fahren der Zukunft" des globalen Beratungsunternehmens AlixPartners unter rund 6.700 Konsumenten. Elmar Kades, Managing Director und Automotive-Experte bei AlixPartners, zu den Resultaten: "Die Automobilindustrie muss weltweit bei jedem Investitionsschritt einen realistischen Blick auf den Return on Investment bei autonomen Fahrzeugen werfen. Hersteller sollten klug agieren, da sich nicht abzeichnet, dass man mit autonomem Fahren schnell Geld verdienen wird. Langfristig handelt es sich dabei jedoch um eine Schlüsseltechnologie."Erwartungen an Kosten und Infotainment widersprechen sichAktuelle Fahrzeuge verfügen mehrheitlich über "Level 2"-Ausstattung (Spurhalteassistent, automatisches Bremsen etc.). Für das nächste Niveau, hochautomatisierte Fahrzeuge auf "Level 4" als Vorstufe zum fahrerlosen Fahren, sind die Konsumenten bereit, maximal acht bis 24 Prozent Aufschlag zu bezahlen. Wobei 24 Prozent eher ein hoher Wert ist, der in der Realität kaum erreicht werden dürfte. Kontinentaleuropäische Länder zeigen sich dabei ausgabebereiter als Amerikaner, Briten und vor allem Chinesen. Letztere allerdings führen mit 69 Prozent die Liste an, wenn es um eine substanzielle Weiterentwicklung der Infotainment-Systeme und der Innenausstattung geht - dies setzen beispielsweise nur 47 Prozent der Deutschen und 44 Prozent der Amerikaner voraus. Wichtigstes Argument für die Anschaffung eines autonomen Fahrzeugs wäre in allen Ländern der Komfort, etwa beim Pendeln und die Vereinfachung der täglichen Routine.Sicherheit überzeugt noch nicht, Vorreiterrolle wenig attraktivIn der AlixPartners-Umfrage gaben die Konsumenten zudem an, dass sie Vorbehalte in Bezug auf die Sicherheit von autonomen Fahrzeugen haben. Am zuversichtlichsten sind die Befragten in China, dem grössten Automobilmarkt der Welt und in dieser Hinsicht potentieller Vorreiter. Europäer hingegen stehen der Sicherheitsfrage deutlich skeptischer gegenüber. Hersteller und Händler sollten deshalb eng mit Behörden und Partnern zusammenarbeiten und massiv in das Consumer-Experience-Marketing investieren. Ein weiterer Faktor, der die Verkaufszahlen mittelfristig auf einem eher niedrigen Niveau halten könnte: 80 Prozent der potenziellen Käufer hochautomatisierter Fahrzeuge wollen keine Vorreiter sein. Obwohl sie ernstes Kaufinteresse haben, würden sie zunächst fünf Jahre oder länger mit dem Erwerb warten, nachdem die Fahrzeuge flächendeckend verfügbar sind. Dr. Elmar Kades: "Die Anschaffungskosten und Sicherheitsbedenken schrecken momentan noch die meisten Konsumenten ab - das gilt auch für die Schweiz. Erst in zehn bis 15 Jahren, wenn die Entwicklung weiter und die Preise niedriger sind, kann man mit hochautomatisierten Fahrzeugen auf europäischen Strassen rechnen."Autonomes Ride-Hailing als Konkurrenz zum privaten FahrzeugkaufDie Automobilindustrie steht bei autonomen Fahrzeugen vor einer weiteren grossen Herausforderung: Dem Wettbewerb durch die Ride-Hailing-Industrie. Das Interesse an Robotaxis und ähnlichen automatisierten Angeboten ist laut Studie länderübergreifend gross - vorausgesetzt, die Kosten für die Buchung eines autonomen Ride-Hailing-Services übersteigen nicht den Unterhalt eines eigenen Wagens. "Ob der Konsument zum Schluss auch so handelt, bleibt abzuwarten. Vorerst können die Angebote in abgegrenzten Gebieten, sogenannten restricted areas, gut eingesetzt werden", so Dr. Kades.Über die UmfrageFür die internationale Studie "Autonomes Fahren der Zukunft" von AlixPartners wurden insgesamt rund 6.700 Konsumenten befragt, 1.072 davon in China, 1.019 in Frankreich, 1.015 in Deutschland, 1.037 in Italien, 1.009 im Vereinigten Königreich und 1.594 in den USA. Alle Befragten waren 18 Jahre und älter, besassen Führerscheine und repräsentierten alle wichtigen Regionen sowie Einkommensniveaus in den verschiedenen Ländern. Die Gruppe bestand insgesamt aus 51 Prozent Männern und 49 Prozent Frauen. Die Umfrage wurde online zwischen dem 23. April und dem 17. Mai 2019 durchgeführt.Über AlixPartnersDie global agierende Beratung AlixPartners steht für die ergebnisorientierte Unterstützung namhafter Mandanten bei zeitkritischen und komplexen Transformations- und Ertragssteigerungsprogrammen. 