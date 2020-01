Der Corona-Virus sorgt in Asien weiterhin für heftige Kursausschläge an den Börsen und schickte den DAX zu Eröffnung gleich auf 13.200 Punkte. Wir rechnen für die kommenden Tage weiterhin mit einer volatilen Seitwärtsbewegung. In Kursschwäche kaufen Sie mit dem Turbo-Bull GB7PUR, ab 13.300 Punkte wird der Bear GB7PUR wieder interessant. Zumindest in den USA könnten die Börsen noch einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...