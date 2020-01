Die Sorgen von Anlegern vor den Folgen einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus belastet die Aktienmärkte in Europa. Auch durchwachsene Geschäftszahlen von Unternehmen drückten auf die Kauflaune. Der Dax lag am Donnerstagvormittag 0,9 Prozent tiefer bei 13.219 Punkten und notierte damit so niedrig wie seit gut drei Wochen nicht mehr.

