Vor allem Chinareisende haben Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Privatpersonen stornieren ihre Flüge. Doch wie ist das bei Berufstätigen? Dürfen sie einfach ihre Dienstreise absagen? Im Vergleich zur Zahl der jährlich am Grippevirus Verstorbenen ist die der Toten durch Corona ziemlich gering. Besonders schlimm erwischte Deutschland die Grippewelle beispielsweise während des Winters 2017/2018. Das Robert-Koch-Institut (RKI) schätzt, dass rund 25.100 Menschen allein in dieser Grippesaison am Influenzavirus starben. Bis dato sind 170 Corona-Tote weltweit gemeldet. Dennoch ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...