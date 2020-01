NERSAC (dpa-AFX) - Erste Etappe für Europas Batteriezellenfertigung: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek haben gemeinsam eine Pilotfertigung auf den Weg gebracht. Der Präsident und die CDU-Politikerin trafen am Donnerstag im südwestfranzösischen Nersac bei Angoulême in einer Fabrik des Herstellers Saft zusammen, der zum Energiekonzern Total gehört. Macron bezeichnete das Vorhaben einer europäischen Fertigung als "Airbus der Batterien".



Die Pilotanlage soll laut Total spätestens 2023 fertig sein, geplant seien Investitionen von rund 200 Millionen Euro.



EU-Länder wollen rechtzeitig zu dem erwarteten Boom von Elektroautos Batteriefabriken aufbauen. Dafür sind Investitionen in Milliardenhöhe nötig. Deutschland und Frankreich haben bei dem Vorhaben eine Schlüsselrolle. Ein erster Unternehmensverbund umfasst den Peugeot-Hersteller PSA , dessen deutsche Tochtergesellschaft Opel und Saft.



"Die Pilotfertigung, die wir jetzt hier haben, ist im Grunde der Vorläufer für die Serienzellfertigung", sagte Karliczek. Die Serienproduktion sei dann im nordfranzösischen Douvrin und in Kaiserslautern bei Opel geplant. Dort solle 2024 begonnen werden./cb/DP/fba