Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Gesamtgeschäftsvolumen der KfW ist laut Pressemitteilung im Jahr 2019 auf EUR 77,3 Mrd. gestiegen (2018: EUR 75,5 Mrd.), so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LBAuf die Förderung von Unternehmen, Privatkunden und Kommunen in Deutschland seien EUR 43,4 Mrd. entfallen (2018: EUR 46,0 Mrd.). Die Nachfrage nach Förderkrediten sei laut KfW-Angaben aufgrund des Niedrigzinsumfelds sowie der guten Finanzierungsbedingungen zwar insgesamt rückläufig, in den einzelnen Programmen jedoch unterschiedlich gewesen. Der im September 2018 eingeführte Baukindergeldzuschuss habe auch im Jahr 2019 eine große Nachfrage verzeichnet. Das KfW-Wohneigentumsprogramm habe mit einem deutlichen Zusageplus einen erheblichen Beitrag zur Schaffung von Wohneigentum in Deutschland leisten können. ...

