Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Tesla, Facebook, Microsoft, Deutsche Bank, Varta, Ballard Power und Nel. Tesla hat einmal mehr alle überrascht und mit seinen Q4-Zahlen die Erwartungen der Analyten klar übertroffen. Aber auch darüber hinaus gab es nur Positives zu berichten. Die Aktie reagiert mit einem satten Plus auf ein neues Rekordhoch. Ist das gerechtfertigt? Wie geht es jetzt weiter - und zwar sowohl kurz- als auch langfristig? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um Facebook und Microsoft, die am Mittwochabend ebenfalls ihre Bilanzen vorgelegt haben, um den Milliardenverlust bei der Deutschen Bank, die Kursbremse bei der Varta-Aktie und um einen Realitätscheck bei den Wasserstoffaktien Ballard Power und Nel. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.