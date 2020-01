Nach dem Kurssprung vom Dienstag zieht es die Ölpreise an den internationalen Börsen erneut nach unten. Am Mittwoch ging es schleichend bergab, am heutigen Donnerstag sogar recht dynamisch. Preisdrückende Marktimpulse behalten die Oberhand und ziehen die Heizöl-, Benzin- und Dieselpreise im Schlepptau hinterher. Mit Tagesverlusten von gut einem Cent bzw. Rappen je Liter nehmen die Heizölpreise in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...