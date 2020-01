DDV für seine Bemühungen um eine nachhaltige Wertpapierkultur ausgezeichnet

Der Deutsche Derivate Verband (DDV) erhielt am Mittwochabend von StructuredRetailProducts.com, dem Finanzportal der britischen Euromoney-Gruppe, im Rahmen seiner Jahreskonferenz in London die Auszeichnungen "Best Structured Products & Derivatives Association Europe" sowie "Best Educational Initiative".

Laut DDV waren für die Kategorie Verbandsarbeit insgesamt zehn Verbände aus ganz Europa nominiert. Als ein Sonderpreis wurde die Auszeichnung zur besten Ausbildungsinitiative verliehen. Entscheidend für die Vergabe der Awards seien insbesondere die Ergebnisse einer Umfrage gewesen, die das Finanzportal europaweit bei mehr als 1.200 institutionellen Investoren und Unternehmen der Finanzbranche wie Banken, Börsen, Indexanbietern und Wirtschaftskanzleien durchgeführt hatte.

Den vollständigen Artikel lesen ...