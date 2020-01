Tesla: Was ist schon normal?

Wer einen Beleg für die manchmal unerklärlichen Vorgänge an den Börsen sucht, braucht sich nur die die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) anzuschauen. Nachdem der Elektrowagenbauer seine Ergebnisse zum vierten Quartal 2019 vorgelegt hatte, brach erneuter Jubel unter Anlegern aus.

Die Tesla-Aktie hat ihren Wert allein seit Mitte Oktober 2019 mehr als verdoppelt. Investoren zeigten sich von einem überraschenden Gewinn im dritten Quartal überzeugt. Außerdem treibt das Unternehmen unbeirrt seine Expansion voran. Neben neuen Modellen stehen vor allem die neuen Produktionswerke nahe Berlin und in China im Fokus.

Treiber der steilen Kursrallye. Selbst die Ausbreitung des Coronavirus scheint Investoren vorerst nicht zu stören. Dabei waren das neue Tesla-Werk in China und die Eroberung des wichtigsten Automarktes der Welt wichtige Treiber der steilen Kursrallye der Tesla-Aktie in den vergangenen Wochen und Monaten. Die nun vorgelegten Geschäftszahlen kamen ebenfalls gut an.

