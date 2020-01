Neue Belastungstestfunktionalität für Anwendungen maximiert das Endbenutzererlebnis

Login VSI, ein Unternehmen, das sich der Maximierung des Endbenutzererlebnisses widmet, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von Login Enterprise 4.0 (früher Login PI) bekannt. Mit dieser Version wird die Plattform für kontinuierliche Desktop- und Anwendungstests um Belastungstests für Anwendungen erweitert.

Login VSI erweitert den Funktionsumfang der Tests für das Änderungsmanagement um Belastungstests für Anwendungen. Login Enterprise 4.0 kann jetzt in der Vorproduktion eingesetzt werden. Dort können Stresstests für Anwendungen und Arbeitsräume durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass geplante Änderungen im Technologiestack nicht zu Störungen des Erlebnisses und der Produktivität der Endbenutzer führen. Damit werden die vorhandenen Kontinuitätstestfunktionen für Anwendungen und das Endbenutzererlebnis in Produktionsumgebungen ergänzt und Einsatzteams bei Verfügbarkeits- oder Leistungsproblemen benachrichtigt.

"IT-Abteilungen in Unternehmen müssen inzwischen weitaus schneller noch mehr Änderungen an ihrer Infrastruktur umzusetzen. Werden Komponenten des Technologiestacks verändert, kann sich dies erheblich auf die Anwendungsleistung auswirken. Belastungstests sind bei Änderungsmanagementprozessen daher von entscheidender Bedeutung", so Eric-Jan van Leeuwen, CEO von Login VSI. "Anwendungsleistung ist gleichzeitig Unternehmensleistung. Wird die Belastung von Anwendungen mit Login Enterprise getestet, so gewährleistet dies ein maximales Endbenutzererlebnis das spart Zeit und Geld."

Mit einer neuen modernen Architektur und den erweiterten Funktionen der synthetischen Benutzer können Unternehmen dieselben Interaktionen auch für Belastungstests von Anwendungen in der Vorproduktion sowie kontinuierliche Leistungs- und Verfügbarkeitstests in Produktionsumgebungen nutzen.

Zudem bietet Version 4.0 Unterstützung für wiederkehrende Wartungsfenster sowie eine verbesserte Protokollierung, darunter Screenshots der fehlerhaften Anwendungen, damit die Fehlersuche und -behebung rascher durchgeführt werden kann.

