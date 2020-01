Oldenburg (ots) - Durchblick auf der Fashion Week: Die Kollektion OMNIO by Brille24 von Online-Optiker Brille24 war in den aufsehenerregenden Shows der Designer Kilian Kerner und Irene Luft zu sehen. Der erste Blick auf die neue Linie gehörte dem Berliner Publikum - ab sofort ist sie auch für alle anderen beim Onlineoptiker Brille24 und exklusiv in ausgewählten Optikergeschäften erhältlich.Fashion plus Brille: märchenhaft!Star-Designer Kilian Kerner begeisterte auf der Fashion Week mit einem Novum: Mit seiner Kollektion aus kreativ kombinierten Materialien wie Samt, Seide und Fake-Fur huldigte er Märchenfiguren von gestern und heute. Opulente Schnitte trafen auf klassische Linien, Lust auf Farbe zog sich durch die gesamte Show. Zum Beispiel grün, weiß und rot als Hommage an Kerners Kinderheldin Bibi Blocksberg - so, wie er sie sich als Erwachsene vorstellt.Besondere Akzente setzte der Designer mit Brillen der Kollektion OMNIO by Brille24. Seine Favoriten bestechen durch starke Farben und auffällige Formen. Die zeitlosen Modelle unterstrichen Kerners Outfits mit modernen Elementen und gingen vor allem farblich eine Symbiose mit seinen märchenhaften Looks ein. Zusammengestellt hatte er sie gemeinsam mit Brillen-Spezialistin Conny Wiecker von Brille24. Dabei überzeugten ihn besonders die hochwertigen Materialien und die Farbauswahl der Kollektion. Conny Wiecker: "Die Zusammenarbeit mit Kilian hat viel Spaß gemacht. Und seine wunderschönen Outfits zusammen mit der Kollektion OMNIO by Brille24 auf dem Laufsteg zu sehen, hat uns alle mit Stolz erfüllt."Kilian Kerner über die Brille24-ModelleNox: "Die Nox ist eines meiner absoluten Lieblingsmodelle. Mit ihrer ausgefallenen Form ist sie stylish, modern und der absolute Hingucker." http://ots.de/3dVzR4Vasco: "Hier treffen sich Klassik und Trend. Die Vasco wertet jedes Outfit auf und ist perfekt für den Tag im Büro." http://ots.de/PEvzZ1Liona: "Das Design der Liona ist klassisch und elegant zugleich. Der Farbverlauf sorgt für einen modernen Touch." http://ots.de/KBjbMJCordis: "Intellektuell und trotzdem Fashion. Das Modell Cordis ist hip ohne 'hipster' zu sein." http://ots.de/em3eGmSienna: "Die Sienna in Rosa ist ebenfalls eine meiner Favoritinnen. Stylish, schlicht und trotzdem mit dem gewissen Wow-Effekt." http://ots.de/v3vkTMDivo: "Divo ist die Brille für den ausgefalleneren Typ Mensch. Das trendbewusste Design wirkt durch die transparente Fassung trotzdem unaufdringlich." https://www.brille24.de/shop/divo-braun-transparent.htmlstep1High Fashion bei Irene LuftDie Show der Münchner Couture-Modeschöpferin Irene Luft bestach mit ihren femininen und elegant-modernen Designs. Metallic- und Silberfäden, Blumen und fließende Stoffe zeigten ihre große Handwerkskunst. Ihre Prêt-à-porter-Kleider mit Tüll und Seide in Blau, Weiß und Schwarz beeindruckten nicht zuletzt mit kreativ gesetzten Stilbrüchen durch Grunge-Elemente wie schwarzes Leder, Netzstrumpfhosen oder transparente Oberteile.Die passenden Brillen hatte die Designerin, wie bereits zur Fashion Week 2019, gemeinsam mit Conny Wiecker ausgesucht, die nach einem Sneak Peek auf Lufts Kollektion eine Vorauswahl zusammengestellt hatte. In diesem Jahr setzten sie auf dunkle Fassungen und Brillen mit Materialmix, die Irene Lufts elegant-feminine Designs unterstrichen.Irene Luft über die Brille24-ModelleAndorra: "Die Andorra verkörpert mit ihrer geschwungenen Form den klassisch femininen Stil der 50er-Jahre." http://ots.de/hbBlzBEucla: "Mit den silbernen Bügeln fügt sich die Cateye-Brille Eucla wunderbar in unser elegantes und modernes Designkonzept ein." https://www.brille24.de/shop/eucla-pink-gold.html?glass=singlevisionstep1Caiguna: "Mit der silbernen Verspiegelung verleiht die markante Vollrandbrille Caiguna jedem Look einen modernen Touch." https://www.brille24.de/shop/caiguna-matt-grau.htmlstep1Honolulu: "Die runde Pilotenbrille Honolulu ist mit ihrem filigranen goldenen Rahmen eine edle Ergänzung zu romantischen Looks." http://ots.de/VTOkITTumut: "Durch ihren gebogenen Doppelsteg verleiht die Tumut jedem Look eine gewisse Dramatik." https://www.brille24.de/shop/tumut-schwarz.html?glass=singlevisionstep1Greenock: "Die Greenock ist ein eindrucksvoller Hingucker und setzt unsere Couture-Kleider wunderbar in Szene." http://ots.de/aS5Az2Limerick: "Mit ihrer filigranen Metallfassung im Oversize-Look ist die Limerick ein echtes Trend-Piece." https://www.brille24.de/shop/limerick-gold.html?glass=singlevisionstep1OMNIO by Brille24Die Kollektion OMNIO hat Brille24 exklusiv für das innovative Omnichannel-Modell entwickelt, das nach Abschluss der Pilotphase im März bundesweit starten wird. OMNIO by Brille24Die Kollektion OMNIO hat Brille24 exklusiv für das innovative Omnichannel-Modell entwickelt, das nach Abschluss der Pilotphase im März bundesweit starten wird. OMNIO by Brille24 steht für maximale Freiheit beim Brillenkauf. Die fast 120 Modelle der Kollektion sind online sowie exklusiv beim Optiker erhältlich. Die Vorteile: Kunden erhalten einen kostenlosen Sehtest, bezahlen für ihre Brille beim Optiker genauso viel wie online und genießen gleichzeitig die persönliche Beratung im Ladengeschäft.