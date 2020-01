FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung hat den Rutsch der ProSiebenSat.1-Aktien am Donnerstag nicht aufhalten können: Die Papiere der Münchener sanken weitere 2,8 Prozent auf das tiefste Niveau seit Oktober 2019. Nachdem sie dem MDax im Vorjahr mit minus 10,5 Prozent bereits deutlich hinterher gelaufen waren, gehören sie auch 2020 wieder zu den schwächsten Werten im Index mittelgroßer Werte.



Analyst Patrick Schmidt von Warburg zeigte sich in einer aktuellen Studie allerdings zuversichtlich, dass die Bilanz für 2019 den Tiefpunkt darstellt. Er rechnet damit, dass sich die wichtigsten Kennziffern für die Geschäftsentwicklung des Medienkonzerns nun bessern und Zu- und Verkaufsaktivitäten das Profil schärfen. Zudem erinnert Schmidt an die niedrige Bewertung der Papiere./ag/fba



