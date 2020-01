Bonn (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Konjunkturdaten sprechen weiterhin für eine stabile konjunkturelle Entwicklung in Polen, so die Analysten von Postbank Research.Die Industrieproduktion sei zwar im Dezember gegenüber November deutlich zurückgegangen, habe auf Jahressicht aber ein Plus von 3,8 Prozent verzeichnen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...