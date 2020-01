DPD hat 300 elektrische Transporter des Typs Nissan e-NV200 für den Einsatz in Großbritannien bestellt. Sie sollen bis Mai 2020 ausgeliefert werden. DPD baut seine Elektro-Flotte im Königreich damit auf 450 Fahrzeuge aus und will bis Ende 2020 die Marke von 500 E-Fahrzeugen erreichen. Bis dahin sollen zehn Prozent der Van-Flotte in den 68 DPD-Depots im Vereinigten Königreich Batterie-elektrisch sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...