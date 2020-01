Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta023/30.01.2020/13:06) - München, den 30. Januar 2020 - Die JJ Entertainment SE veröffentlicht heute die vorläufigen Zahlen für das Rumpfgeschäftsjahr 2019 (April bis Dezember 2019) sowie eine Stellungnahme bezüglich des Kursverlaufs in den vergangenen Wochen.



- Umsatz in Höhe von rund 495.000 Euro - Gewinn vor Steuern in Höhe von 61.000 Euro (bereinigt um außerordentliche Kosten 136.000 Euro) - Signifikante Verschiebung von Umsatz und Gewinn ins laufende Geschäftsjahr - Mindestens zwei Börsengänge von Portfolio-Unternehmen für das laufende Jahr in Aussicht - Ausbau der IR-Aktivitäten und kursstabilisierende Maßnahmen geplant



Die JJ Entertainment SE konnte in ihrem ersten (Rumpf-) Geschäftsjahr (April bis Dezember 2019) Umsätze in Höhe von rund 495.000 Euro erwirtschaften. Diese Umsätze resultieren vornehmlich aus der Veräußerung von Portfolio-Beteiligungen als auch dem Verkauf von schlüsselfertigen Vorratsgesellschaften.



Hieraus konnte ein Vorsteuergewinn in Höhe von 61.000 Euro erzielt werden. Bereinigt um einmalige Kosten im Zusammenhang mit dem Börsengang liegt der Vorsteuergewinn bei 136.000 Euro.



Darüber hinaus haben sich erwartete Umsätze und damit letztendlich auch Gewinne durch zwei für das abgelaufene Geschäftsjahr geplante Börsengänge der Portfolio-Unternehmen G.C.C.S. Holding AG und Smart City Technologies SE ins laufende Geschäftsjahr verschoben. Der Wert dieser beiden Beteiligungen (basierend auf dem Nominalwert der Aktien) liegt derzeit bei 2,8 Millionen Euro. Die stillen Reserven, die durch einen potentiellen Verkauf allein auf Basis des Nominalwerts der Aktien aufgedeckt werden könnten, liegt bei 1,5 Millionen Euro. Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Börsengänge der beiden Unternehmen.



Diese Erlöse sollen unter anderem für den Erwerb von Anteilen an der österreichischen GerdBox GmbH und der deutschen FTO:mobility SE i.G. genutzt werden.



Darüber hinaus plant das Management der JJ Entertainment SE eine Reihe von kursstabilisierenden Maßnahmen und den Ausbau der IR-Aktivitäten.



Adrian Fuhrmeister, geschäftsführender Direktor der JJ Entertainment SE: "Rückblickend auf das abgelaufene Geschäftsjahr sind wir zufrieden mit der profitablen Entwicklung unserer Gesellschaft, die in eklatantem Widerspruch zu der derzeitigen Kursentwicklung steht. Weder unsere Gesellschaft noch deren Organe haben Einfluss auf die Berichterstattung in diversen Börsenbriefen, beziehungsweise deren Musterdepotaufnahmen und -verkäufen. Selbstverständlich liegt unser Fokus daher sowohl auf der Ausweitung der bereits profitablen operativen Entwicklung als auch der Erhöhung des Shareholder Value."



Der Geschäftsbericht 2019, der unter anderem detaillierte Informationen zu der Zusammensetzung des Beteiligungs-Portfolios enthält wird voraussichtlich Ende März 2020 veröffentlicht. Die Gesellschaft wird hierfür einen Wirtschaftsprüfer mandatieren, um ein Wertgutachten der Beteiligungen zu erstellen. Hiermit soll der Wert der Gesellschaft durch einen unabhängigen Dritten dokumentiert werden.



Über die JJ Entertainment SE: Gegenstand des Unternehmens gemäß Satzung sind die Erstellung, der Erwerb, die Vermarktung und der Verkauf von finanzaffinen Webseiten, der Erwerb, das Halten und der Verkauf von Domains, die Erstellung von Applikationen vor allem für Mobiltelefone sowie Beratungsdienstleistungen jeglicher Art.



Darüber hinaus ist das Unternehmen berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen - einschließlich der Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin - sowie Zweigniederlassungen zu errichten.



(Ende)



Aussender: JJ Entertainment SE Adresse: Emil-Riedel-Str. 21, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adrian Fuhrmeister Tel.: +49 173 2591919 E-Mail: af@jj-entertainment.com Website: www.jj-entertainment.com



ISIN(s): DE000A2G8258 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1580385960474



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 30, 2020 07:06 ET (12:06 GMT)





JJ ENTERTAINMENT-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de