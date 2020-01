LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 85 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Konsumgüterkonzern könnte über seine Klebstoffsparte von einer verlängerten Auszeit chinesischer Fabriken nach dem Neujahrsfest infolge der Virusinfektionen betroffen sein, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Spannend sei an der Zahlenvorlage am 5. März vor allem das Strategieupdate von Henkel-Chef Carsten Knobel./men/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2020 / 18:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

HENKEL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de