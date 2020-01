Die CA Immobilien Anlagen AG darf sich über frisches Kapital in Höhe von 500 Millionen Euro freuen. Für Vorstand Andreas (Quint) war die Platzierung der Benchmark-Anleihe ein Klax: Sie wurde vierfach überzeichnet (Investoren haben also sogar zwei Milliarden angefragt)! Gute Zahlen aus 2019 (Konzernergebnis plus 30 Prozent) machen sich also bezahlt. Für Andreas war das übrigens die erste Benchmark-Anleihe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...