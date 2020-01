Geht es um Migration, dann ist meistens von Einwanderern nach Deutschland die Rede. Tatsächlich verlassen Jahr für Jahr aber auch weit über 100.000 Deutsche das Land. Wer sie sind und von wo sie auswandern.

Deutschland geht es so gut wie schon lange nicht mehr, zumindest, wenn man die gängigen Kennzahlen betrachtet. Nicht nur das Bruttoinlandsprodukt, auch die Beschäftigung halten sich seit Jahren auf Rekordständen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist inmitten wachsender Rezessionsangst am Mittwoch erneut gestiegen.

Doch der guten Lage zum Trotz verlassen immer mehr Deutsche das Land, wie Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen. Wer sind diese Auswanderer, wo kommen sie her, wo gehen sie hin?

Insgesamt verließen im Jahr 2015 annähernd 140.000 Deutsche das Land. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber 1991, als es nur knapp 85.000 waren. Am meisten deutsche Auswanderer gab es 2015 aus Bayern (knapp 31.000), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (25.000) und Baden-Württemberg (24.000). Ähnlich sah es 2018 aus - im Detail sind die Zahlen wegen einer veränderten Berechnungsgrundlage jedoch nicht vergleichbar.Prozentual zur Bevölkerung ergibt sich ein etwas anderes Bild. So verließen 0,31 Prozent aller deutschen Staatsbürger Berlin, 0,28 Prozent Hamburg und 0,27 Prozent Bayern in Richtung Ausland. In den neuen Bundesländern wanderten mit in der Regel nicht mehr als 0,1 Prozent nur wenige Bürger aus.

Prozentual gesehen stieg die Auswanderung aus den neuen Bundesländern dennoch mit Abstand am stärksten an, allein deshalb, weil bei der ersten Erhebung 1991 offenbar kaum jemand dort daran dachte, ins Ausland zu gehen. So wanderten damals gerade einmal 84 Bürger aus Mecklenburg-Vorpommern ...

